Aydın’a 4 sağlık tesisi

Aydın'da yapımları tamamlanan 4 sağlık tesisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı. Yatırımlar arasında bulunan 4 sağlık tesisiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Koca, Aydın'da sağlık alanında 4 tesisin müjdesini vererek, "İncirliova 1 Nolu ASM ile 1-2 Nolu ASHİ, Bozdoğan Mustafa Alkan Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Nazilli 1 ve 6 Nolu ASM - Verem Savaş Dispanseri ve Didim Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü Ek Binası Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE