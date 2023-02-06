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Haberler Aydın Aydın’a 4 sağlık tesisi

Aydın’a 4 sağlık tesisi

6.2.2023

Aydın’a 4 sağlık tesisi

Aydın'da yapımları tamamlanan 4 sağlık tesisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı. Yatırımlar arasında bulunan 4 sağlık tesisiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Koca, Aydın'da sağlık alanında 4 tesisin müjdesini vererek, "İncirliova 1 Nolu ASM ile 1-2 Nolu ASHİ, Bozdoğan Mustafa Alkan Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Nazilli 1 ve 6 Nolu ASM - Verem Savaş Dispanseri ve Didim Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü Ek Binası Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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