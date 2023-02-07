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Haberler Aydın AKUT Kuşadası ekibi 19 saat sonra Alperen'i kurtardı!

AKUT Kuşadası ekibi 19 saat sonra Alperen'i kurtardı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma sebep olan depremremin ardından Osmaniye'ye giderek buradaki arama-kurtarma çalışmalarına destek olan Kuşadası AKUT ekibi, yaklaşık 19 saat sonra enkazın altından Alperen isimli çocuğu kurtardı.

DHA

07.02.2023, 09:43

AKUT Kuşadası ekibi 19 saat sonra Alperen’i kurtardı!

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti.

Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı. Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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