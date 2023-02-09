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Haberler Aydın Aydın'da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Aydın'da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi.

İHA

09.02.2023, 15:34

Aydın’da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Yangın, Zeybek Mahallesi 2'nci Sanayi Sitesi Zeybek 1. Cadde üzerindeki akü ve oto elektrik işleri yapan iş yerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'ye ait iş yerinde ısınmak için çalıştırılan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek iş yerinin yazıhane bölümünü sardı. İş yerinden çıkan alevleri fark eden esnaflar yangına kendi imkanları ile müdahale etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp yangını söndürürken, yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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