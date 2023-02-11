Kentten 185 tır bölgeye gönderildi

Aydın'da depremzedeler için başlatılan bağış kampanyası devam ediyor. Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda Kızılay, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Efeler Belediyesi'nin açtıkları stantlarda vatandaşların yaptığı bağışlar toplanıyor. Vali Hüseyin Aksoy, Atatürk Kent Meydanı'nda depremzedeler için açılan stantları ziyaret etti. Vali Aksoy, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında tüm Türkiye'den olduğu gibi Aydın'dan da yardım tırları müthiş bir gayretle toparlanarak deprem bölgesine gönderiliyor. Bugüne kadar Aydın'dan 158 TIR deprem bölgesine intikal ettirildi. Özellikle Aydın halkına bu yardımlaşmayla ilgili teşekkür ediyorum" dedi.



● Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan kafenin işletmecisi Lezgin Culduz, iş yerinin üç günlük hasılatını depremzedelere bağışladı. Bağış kararı takdir toplayan Culduz, "Depremin yaralarını birlikte saracağız. Gün birlik beraberlik içinde olma günüdür" dedi.



● Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Müzeyyen nine, depremzedeler "Üşümesinler" diye sırtına yüklediği yorganı yardımların toplandığı merkeze getirdi. Yetkililer, Bozdoğanlı 85 yaşındaki Müzeyyen nineye 'Nene Hatun' benzetmesinde bulundu.



● Aydın'da Tarım Fuarı ileri bir tarihe ertelendi.

■ KAZIM YÖRÜKCE