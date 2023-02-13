Aydınlı pideciler Hatay’da günde 3 bin pide yapıyor

AYDIN'DAN Hatay'a giden pide ustaları, seyyar fırınla depremzedelere günlük 3 bin sıcak pide sağlıyor. Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve ustaların da yer aldığı gönüllüler, Hatay Antakya'da depremzedelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Deprem bölgesinde 10 gün kalacak olan mobil yemek hizmetleri ekibi, günde 3 bin ekmek çıkararak depremzedelere dağıtıyor. Başkan Mahmut Tekin, "Ülkemizin içinde olduğu bu günlerde biz de üzerimize düşeni yapmak için buradayız. Buradaki insanların gıda sıkıntısı yaşamaması için mobil ekmek fırınında ustalarımız günlük 3 bin pide üretip vatandaşlara dağıtıyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ