Çay kenarındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Olay, gece İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'nden geçen Yalkıdere Çayı kenarında meydana geldi. Aydın'da bir süre incir alım satım işiyle uğraşan Sabri Varol, iddiaya göre, eski eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü, şarküteri dükkanı işleten Nejat Paşalı'yı konuşmak için İstiklal Mahallesi'nden geçen Yalkıdere Çayı kenarına çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçaklanarak öldürülen Sabri Varol

Paşalı, Varol'u karnından bıçaklayarak kaçtı. Yakındaki beton firmasının bekçisi, gürültüler üzerine olayı fark edip, jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Varol, hayatını kaybetti.

Jandarma, bölgedeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarının incelenmesiyle Paşalı'nın, İncirliova'daki evine gittiğini tespit etti. Paşalı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nejat Paşalı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Sabri Varol'un otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, İncirliova'nın kırsal Arpadere Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.