90 yaşındaki Nazife nine son parasını bağışladı

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nazife Ümü cebindeki son parasını depremzedelere bağışladı. Kaymakamlıktan aldığı sosyal yardımlarla geçinen Ümü depremzedelerin yaşadığı zor durum karşısında yüreği dayanmadı ve cebindeki son 220 lirayı depremzedelere bağışladı. Öte yandan Aydın'da yaşayan inşaat ustası Kadir Zinkal, 1998 model aracını depremzedelere destek olmak için satılığa çıkardı. Aracı 200 bin liraya satmayı planladığını dile getiren Zinkal, araç gelirinin yarısını AFAD'a bağışlayacağını açıkladı.

RAMAZAN AYDEMİR