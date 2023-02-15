  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Aydın'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın 6 farklı adrese yapılan baskında fuhuş yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 kadın ile birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı.

İHA

15.02.2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023, 12:15

Aydın’da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde 6 farklı adreste yapılan arama sonucunda N.B., F.N., M.T., K.R., S.Y., M.S.Y., A.K., C.K. isimli şahıslar ile fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kadın yakalandı. Yapılan baskında toplam 13 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen O.J., S.S., K.H., .S.J., N.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin ardından sınır dışı edildi. K.R. isimli şüphelinin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 1 adet şarjör ve 9 adet telefon ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan N.B. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA