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Haberler Aydın Kuyumcu milyonlarla ortadan kayboldu

Kuyumcu milyonlarla ortadan kayboldu

16.2.2023

Kuyumcu milyonlarla ortadan kayboldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kuyumcu Yahya Harmandar'ın, milyonlarca liralık altın ve nakit parayla sırrı kadem bastığı iddia edildi. Mağdurların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı işyerini mühürledi. Uzun Çarşı'da uzun yıllardır esnaflık yapan ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu öğrenilen kuyumcu Harmandar'ın valiz dolu altın ve nakit parayla ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Bir haftadır kepenk kapatan Harmandar, "Hastalık nedeniyle kapalıyız" notunu astı. Polis ekipleri dükkanda inceleme yaptı. İşyeri ikinci bir emre kadar mühürlendi.

ÜMİT ÖZMEN

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