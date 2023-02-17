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Haberler Aydın Aydın'da kıraathaneye kumar baskını! Suçüstü yakalandılar

Aydın'da kıraathaneye kumar baskını! Suçüstü yakalandılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye operasyon yapıldı. Yapılan baskında 5 şahıs suçüstü yakalanırken, şahıslara 20 bin 275 lira para cezası uygulandı.

17.02.2023, 13:29

Aydın’da kıraathaneye kumar baskını! Suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kumarla Mücadele çerçevesinde, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında, kumar oynayan 5 şahıs suçüstü yakalanırken, kumar oynamak için kullanılan çok sayıda materyale ve 8 bin 030 TL kumar parasına el konuldu. Ayrıca kumar oynayan şahıslara toplam 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahipleri hakkında da Kumar Oynamak için Yer Temin Etmekten soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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