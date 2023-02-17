Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralı

AYDIN'IN Söke ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü araçtan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Söke-Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söke'den Davutlar'a seyir halinde olan Y.A. kontrolündeki 09 AFF 470 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Y.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZIM YÖRÜKCE