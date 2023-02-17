Vildan’ın hayali Irmak’a emanet

Hatay İskenderun'daki depremde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Vildan Yılmaz'ın psikolog olma hayalini, ölümün kıyısında dönen arkadaşı Irmak Dik (14) gerçekleştirmek istiyor. Depremin ardından ailesiyle birlikte geçici olarak Aydın'ın Nazilli ilçesinde konaklayan genç kız, Yeni Asır'a konuştu.

Felakette çok sevdiği arkadaşının enkaz altında kalarak can verdiğini belirten Irmak, "Deprem olmadan arkadaşım Vildan Yılmaz ile "İkimizden birine bir şey olursa birbirimizin hayalini gerçekleştireceğiz diye söz vermiştik. Arkadaşımı kaybettim. Onun tek hayali psikolog olmaktı, şimdi onun hayalini yerine getireceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Asrın felaketinin vurduğu 10 ilde yıkılan binaların, yaşanan can kayıplarının yanı sıra çoğu vatandaşın da hayalleri yıkıldı. Depremde yıkılan veya hasar gören evlerine giremeyen aileler, devletin sağladığı imkanlarla başka illere gitmek durumunda kaldı.

NAZİLLİ'YE GELDİLER

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında yer alan Hatay'da evlerini kaybeden aileler birçok şehre gönderildi. İskenderun'da yaşadıkları ev depremde ağır hasar alan fabrika işçisi Ahmet Dik (44), kuaför eşi Dilek Dik (34) ile kızları 14 yaşındaki Irmak, 11 yaşındaki Narin ve 4 aylık Süleyman Efe ile birlikte her şeylerini memleketlerinde bırakıp Nazilli'ye geldi. Nazilli Belediyesi'ne ait yaşlı bakım yurdunda kalan Dik ailesi, depremin acı hatıralarını unutmaya çalışırken 14 yaşındaki Irmak Dik, depremde en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

HERŞEY KABUS GİBİYDİ

Yeni Asır'a konuşan lise öğrencisi Irmak Dik, deprem sırasında önce mavi bir ışık gördüğünü ardından da sarsıntının yaşandığını söyledi. Babasının odaya gelerek kardeşleriyle birlikte kendisini dışarıya çıkardığını belirten genç kız, "Deprem sırasında duvardan duvara kardeşlerimle gittik geldik. Ne olduğunu anlamaya çalışırken babam geldi. Zar zor kendimizi dışarıya attık. Evimizin duvarında çatlaklar oluştu. Korktuğumuz için eve bir daha girmedik. Çok korkunçtu, yaşananların bir kabus olduğunu sandım" dedi.

ANAOKULU ÖGRETMENİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ

IRMAK Dik, "Arkadaşımla 3 yıl önce tanışmıştık. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Üniversitede okuyup psikolog olmak ve ailesine ekonomik destek olmak istiyordu. Depremden 2 gün önce benim doğum günümü kutladık. O gün öleceğini anlamış gibi, bana 'ikimizden birine bir şey olursa birbirimizin hayalimizi gerçekleştirelim' demişti. Maalesef depremde hayatını kaybetti. Benim hayalim anaokulu öğretmeni olmaktı. Ancak ben kendi hayalimden vazgeçip ölen arkadaşımın hayalini gerçekleştireceğim" diye konuştu.

'TÜM İMKANLARIM KIZIM İÇİN'

KIZININ, arkadaşı depremde hayatını kaybettiği için çok üzüldüğünü söyleyen baba Ahmet Dik ise "Kızım, arkadaşının hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ben de tüm imkanlarımı kızımın eğitimi için seferber edeceğim. Deprem sadece yuvaları değil hayalleri de yıktı geçti" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE