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Haberler Aydın Aydın'dan Endonezya'ya taşındı... Aradığı aşkı 14 bin kilometre ötede buldu

Aydın'dan Endonezya'ya taşındı... Aradığı aşkı 14 bin kilometre ötede buldu

Aydın’da yaşayan 54 yaşındaki Ertan Çakır, yaşamak için Endonezya’ya taşındı. Önceden internette tanıştığı Meike Nurhayati ile hayatını birleştirdi.

İHA

18.02.2023, 12:27

Aydın’dan Endonezya’ya taşındı... Aradığı aşkı 14 bin kilometre ötede buldu
Aydın'da yaşayan 54 yaşındaki Ertan Çakır, yaşamak için taşındığı Endonezya'da Meike Nurhayati ile hayatını birleştirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesi Koçak Mahallesi'nde yaşayan Ertan Çakır, aradığı mutluluğu Endonezya'da buldu. İnternetten tanıştığı ve öğretmenlik yapan Meike Nurhayati ile bir süredir görüştüğü öğrenilen Ertan Çakır, aradığı mutluluğu bulmak için yaklaşık 12 saat uçakla yolculuk yapıp Endonezya'ya gitti. Burada evlilik kararı alan çift Endonezya'da düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi. Köşk'ün sevilen renkli simalarından olan Çakır'ın Endonezya'da hayatını birleştirdiği öğrenen yakınları ise sosyal medya üzerinden mutluluklar diledi.



Köşk Koçak Köyü'nde çiftçilikle uğraşan ve aynı zamanda futbol oynayan Ertan Çakır'ın bundan sonraki yaşamını Endonezya'da sürdüreceği öğrenildi.
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