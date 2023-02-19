Aydın’da 20 bine yakın depremzede misafir ediliyor

AYDIN Valiliği, deprem bölgesinden 19 bin 844 depremzede vatandaşın kente intikal ettiğini açıkladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanına tahliye edildi. Adıyaman ile eşleştirilen Aydın'a bu ilin yanı sıra depremin vurduğu illerden vatandaşlar akın etti. Açıklamada, "Bu vatandaşlarımızdan 3 bin 259'u kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerde konaklatılmaktadır. Misafirlerimizden 16 bin 585'i ise kendi imkanlarıyla ilimize yerleşmiştir" denildi.

İHSAN KARATAŞ