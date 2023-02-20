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Aydın'da seyir halindeki araç alev aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde olan araç aniden alev aldı. Aracın sürücüsü canını son anda kurtarırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç hurdaya döndü.

İHA

20.02.2023, 14:32

Aydın’da seyir halindeki araç alev aldı

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACH 661 plakalı ticari araçta, sürücüsünün aracına yakıt aldıktan sonra seyir halindeyken aniden alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü kendisini bir anda dışarıya atarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan araca müdahale etti.

Alevlerin sardığı ticari araç park halinde bulunan 06 AF 5709 plakalı bir başka otomobile de zarar verdi. Yapılan çalışmanın ardından alevler söndürülürken, ticari araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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