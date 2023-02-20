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Aydın'daki hırsızlar yakayı ele verdi

Aydın'da hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Jandarma ekipleri mermer kesme makinesi çalan 3 şüpheliyi ve şantiyeden 3 ton demiri çalan hırsızı yakaladı.

İHA

20.02.2023, 16:42

Aydın’daki hırsızlar yakayı ele verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Bozdoğan ilçesi Kazandere Mahallesi'nde arazide bulunan mermer kesme makinelerinin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırma sonucu E.E ve A.F.K. isimli şahıslar tarafından vinç ve kepçe ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Öte yandan Buharkent ilçesinde Ortakçı Mahallesi'nde Aydın-Denizli Otoyol şantiyesinden 3 ton demir çalınması olayı ile ilgili de yapılan çalışmada çerçevesinde M.A. isimli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilerek, şahıs evinde 3 ton demir ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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