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Haberler Aydın Aydın’dan Hatay’a yörük çadırı

Aydın’dan Hatay’a yörük çadırı

20.2.2023

Aydın’dan Hatay’a yörük çadırı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binalarda binlerce vatandaş hayatını kaybederken pek çok kişi evsiz kaldı. Soğuk kış şartlarında vatandaşların barınabilmesi için Türkiye'nin her yerinden bölgeye konteyner ve çadır gönderildi.

Aydın'ın Bozdoğan Belediyesi ise bölgeye yörük çadırı olarak bilinen kıl çadırlardan gönderdi. Yaklaşık 250 kişinin barınabileceği kıl çadırların Hatay'da belirlenen bölgede kurulumu sürüyor. AFAD ile koordineli bir şekilde hazırlanan çadırlar, afetzede vatandaşların barınma ihtiyacının giderilmesine bir nebze olsun destek olacak.

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