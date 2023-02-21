Çine’de çaldılar Nazilli’de sattılar!

AYDIN'IN Çine ilçesinde çalınan otomobilin peşine düşen polis ekipleri, oto hırsızlarını Nazilli'deki bir hurdacıda yakaladı. Çine'de kapalı pazar yeri çevresinde bulunan bir sokakta park halinde bulunan otomobil oto çekiciye yüklenerek çalındı. İhbar üzerine Çine polisi harekete geçti. Sokakta bir işyerinin güvenlik kameralarından alınan görüntülerle yola çıkan ekipler hırsızların peşine düştü. Araç Nazilli'de bir hurdacı dükkanında bulundu. Olay ile ilgili gözaltına alınan Murat D. ve Çağlar Ç. ifadelerinin ardından Çine Adliyesine sevk edildi. Zanlılar mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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