Aydın’da 55 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

AYDIN'IN Kuşadası ve Didim ilçelerinde 55 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, kovalamaca ile yakalanarak tutuklandı. Kuşadası'nda şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken araç sürücüsüne 20 bin 977 TL ceza kesilerek ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli organizatör çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Didim'de ise ikamet ve çalışma izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin R.D tarafından çalışma izin belgesi olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. İşyeri sahibine 35 bin 815 TL, 2 düzensiz göçmene 7 bin 200 TL idari para cezası uygulanmak üzere ilgili kuruma yazı yazıldı. Yakalanan toplam 55 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

İHSAN KARATAŞ