Aydın’da getirilen 2 bin kişi hastanelerde tedavi edildi

AYDIN'A deprem bölgesinden getirilen 2 bin depremzedenin tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Kentte tedavi gören depremzedelerle ilgili açıklamada bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "İlimizde şimdiye kadar 2 bin 75 vatandaşımız muayene edilirken 227 kişi hastanelerimize sevk edildi. 605 vatandaşımızın ilaç temini sağlandı. Kentteki hastanelerde 87 kişinin yatışı sağlanırken 51 hastamız şifa ile taburcu edildi. 36 hastamızın yatarak tedavisi devam ediyor. 25 hastamız da cerrahi operasyon geçirdi" dedi.

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