2 kalp krizi 3 deprem atlatıp hayata tutundu

Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazında kalan ve sağ kurtulan Mehmet Zeki Polat ve eşi, deprem sonrasında Aydın'a getirildi. Kuşadası ilçesindeki kızının yanına yerleşen Polat, son depremin ardından yaşadığı aşırı üzüntü ve stres yüzünden 2 kez kalp krizi geçirdi. Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Polat, tedavi altına alındı.

"DEVLETİMİZ BİZE EV YAPTI"

Üçüncü kez depreme yakalandığını ve son depremde yaşadıklarının kelimelerle ifade edilmeyecek kadar zor olduğunu belirten Polat, "O anları sadece yaşayan bilir. Bir yandan karla karışık yağmur yağıyordu, bir yandan depremin korkusu... Çok zordu. Geçtiğimiz yıllarda da depremlere yakalandık. Üçüncü depremi de çok şükür atlattık. Birinci depremde evlerimiz yattı, ikinci depremde yıkıldı. O zamanlar konteynerlerde ve çadırlarda 3-4 yıl yaşadık. Devlet evlerimizi yaptı kendi evlerimize geçtik. Bir yıl sonra üçüncü depreme de yakalandık" dedi.

Depremin kendisini çok fazla etkilediğini ve stresten dolayı 2 kez kalp krizi geçirdiğini ifade eden Polat, "Depremde birçok akrabamız ve dostumuz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bütün sevdiklerimizi toprağa verdik. Çoğumuz cenazelerimizin yerini bilmiyoruz. Benim amca çocuklarım, yeğenlerim, baldızımın çocukları hepsi vefat ettiler. Mezarlarının yerini dahi bilmiyoruz. Evimizi, yurdumuzu bırakıp buraya geldik. Bu süreç içerisinde 2 kez stresten ötürü kalp krizi geçirdim. Birini Ankara'da uçaktan inerken, diğerini de otobüsle Kuşadası'na geldiğimde terminalde geçirdim. Beni apar topar doktora götürdüler. Oradan da buraya Aydın Devlet Hastanesine getirdiler" şeklinde konuştu.

AKRABALARINI KAYBETTİ

Adıyaman'da doğup büyüdüğünü ancak yaşadıkları deprem felaketlerinin ardından geri dönmek istemediklerini kaydeden Polat, "Benim diğer kızım da Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yaşıyordu. Eşi orada görevli ve enkaz altında kaldılar. Evleri 6 katlıydı ve komple yıkıldı. Çok şükür kızımı sağ olarak çıkarttık. Sadece bir arkadaşları hayatını kaybetti apartmanda. Biri de bir, bini de bir. İnsan kendi doğup büyüdüğü memleketini bırakmaz ama bu yaşananlardan sonra, hele ki bu şartlar altında hiç dönmeye niyetimiz yok. Bir servet bıraktık orada. Servetimiz yine gitseydi de bu can kayıpları yaşanmasaydı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın, düşmanımın başına da vermesin" ifadelerini kullandı.