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Haberler Aydın Aydın'da cinayete şüphesi: 12 kişi gözaltına alındı

Aydın'da cinayete şüphesi: 12 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki genç arabanın içinde karnından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde suç aletinin bulunamaması cinayet şüphesini arttırırken, 12 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

23.02.2023, 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 12:18

Aydın’da cinayete şüphesi: 12 kişi gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş 112 acil çağrı merkezini arayarak bir kişinin vurulmuş olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede karnından tüfekle vurulan kişinin 24 yaşındaki Ali Gülmüş olduğu ve öldüğü tespit edildi.

Olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarında herhangi bir tüfek ya da silaha rastlanmadığı öğrenildi. Gülmüş'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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