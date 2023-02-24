  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Antik kenti delik deşik ettiler! Kaçak kazıya suçüstü baskın!

Antik kenti delik deşik ettiler! Kaçak kazıya suçüstü baskın!

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Söke ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. 4 şahıs, birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Priene Antik Kenti'nde dedektörle kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

24.02.2023, 09:41

Antik kenti delik deşik ettiler! Kaçak kazıya suçüstü baskın!
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Priene Antik Kenti'nde dedektör ile arama yaptıktan sonra kaçak kazı çalışması yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesinde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Priene Antik Kenti içerisinde R.G., T.A., H.A., T.K. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 4 adet dedektör, 4 adet kazma ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 şahıs Jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA