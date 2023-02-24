Sosyal medya paylaşımlarına kızıp av tüfeğiyle öldürmüştü... Cani kocanın cezası belli oldu!

Aydın'ın Didim ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin´i, av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent Girgin, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Didim'e bağlı Balat Mahallesi'nde 18 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda 2 çocuk babası Levent Girgin (29), iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in (21) sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti cinayet sanığı koca Levent Girgin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.