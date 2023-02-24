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Haberler Aydın Sosyal medya paylaşımlarına kızıp av tüfeğiyle öldürmüştü... Cani kocanın cezası belli oldu!

Sosyal medya paylaşımlarına kızıp av tüfeğiyle öldürmüştü... Cani kocanın cezası belli oldu!

Aydın'ın Didim ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in sosyal medya paylaşımlarına sinirlenip konuşmak için genç kadının evine giden Levent Girgin, evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle eşine ateş etmişti. Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cinayet sanığı koca Levent Girgin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İHA

24.02.2023, 10:54

Sosyal medya paylaşımlarına kızıp av tüfeğiyle öldürmüştü... Cani kocanın cezası belli oldu!

Aydın'ın Didim ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin´i, av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent Girgin, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Didim'e bağlı Balat Mahallesi'nde 18 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda 2 çocuk babası Levent Girgin (29), iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in (21) sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti cinayet sanığı koca Levent Girgin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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