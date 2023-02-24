Uyuşturucu parası kavgasında öldürüldü

Aydın Kuşadası'nda otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Ali Gülmüş'ün uyuşturucu parası tartışması yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 6 kişi yakalandı. Yaylaköy ile Kirazlı arasındaki ormanlık alanda işlenen cinayetin sırrı aydınlandı.

Ormanda park halindeki 20 AHG 918 plakalı araçta birinin hareketsiz yattığını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, Ali Gülmüş'ün karnından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü saptadı. Evli ve bir çocuk babası Gülmez, Kuşadası Asri Mezarlığı'na defnedildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali Gülmüş'ün ölümüyle ilgili Jandarma Suç Araştırma Timleri, şüphelilerin Ali Gülmüş'ü uyuşturucu parasındaki anlaşmazlık üzerine ormanlık alana çağırdığı, burada çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdüklerini belirledi. Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, öldürülen Gülmüş'ün de 15 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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