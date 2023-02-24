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Haberler Aydın Zeytin toplamaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Metrelerce yüksekten aşağıya düştü

Zeytin toplamaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Metrelerce yüksekten aşağıya düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplamak için plastik zemin üzerine çıkan kadın metrelerce yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının belinin kırıldığı öğrenildi

İHA

24.02.2023, 16:49

Zeytin toplamaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Metrelerce yüksekten aşağıya düştü

Olay, Altıntaş Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan bir iş hanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanının 3'üncü katında bulunan zeytin ambarında çalışan 35 yaşındaki H.Ş., zemin kattaki apartman boşluğuna dökülen zeytinleri toplamak için plastik zeminin üzerine çıktı. Zeytinleri topladıktan sonra ayağa kalkan kadın, plastik zeminin kırılması üzerine yaklaşık 6 metre yükseklikten bodrum kata düştü.

Kadının yardım çığlıklarını duyan iş hanı esnafı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kadının düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan H.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının belininin kırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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