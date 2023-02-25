Depremzede kardeşler yardım gönüllüsü oldu

Hatay'da yaşadıkları ev deprem sebebiyle ağır hasar alan ve Düzce'ye gelen Çiğdem ile İdil Kaptan isimli kız kardeşler, afetzedeler için Kızılay gönüllüsü oldu. Sosyal Market'te depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan kızlar, onlara yardım eli uzatıyor, destek oluyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Çiğdem Kaptan (22) ile kardeşi İdil'in (17) ailesiyle birlikte yaşadığı ev, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ağır hasar aldı. Deprem felaketi sebebiyle zor anlar yaşayan Kaptan ailesi, Hatay'dan ayrılarak Düzce'ye geldi ve Zahidül Kevseri Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Yurtta kalan kardeşler, Kızılay Şube Yöneticisi Nuray Tekin'in girişimleri ile depremzedelere umut olmak için gönüllü olarak çalışmaya başladı. Kendileri gibi deprem mağduru olan vatandaşlara yardım eli uzatabilmek için Kızılay gönüllüsü olan iki kız kardeş, depremzedelere umut olmaya başladı. Sosyal Market'te görev alan kardeşler, büyük bir özveriyle çalışıyor.

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