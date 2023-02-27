Çaldıkları motoru parçalamak isterken suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motor hırsızlığı olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde A.T. isimli şahsa ait motosiklet evinin önünden çalındı. Yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Suçluların bulunması için yapılan araştırma sonucu P.A. ve Y.A. isimli şahıslar Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi Özbey mevkiinde motosikleti parçalamak isterken suçüstü yakalandı.



Ayrıca Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesin'de icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında plakasız bir motosiklet şüphe üzerine durduruldu. Şase numarasından yapılan sorguda motorun resmi bir kuruma ait olduğu tespit edildi. Y.C.E. ve V.A. isimli şahıslar yakalandı.



Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında plakasız bir motosiklet şüphe üzerine durduruldu. Şase numarası silinmiş olan motosikletin motor numarasından yapılan sorguda Nazilli ilçesinden çalındığı tespit edildi. Şüpheli H.T. isimli şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda jandarmadan kaçamayan 5 motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.