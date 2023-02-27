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Haberler Aydın Seyahat otobüsü şoförü narkotikten kaçamadı

Seyahat otobüsü şoförü narkotikten kaçamadı

27.2.2023

Seyahat otobüsü şoförü narkotikten kaçamadı
AYDIN Efeler'de jandarmanın durdurduğu seyahat otobüsünde iki şahsın üzerinde uyuşturucu geçirilirken, şoföre de 21 bin lira ceza kesildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Efeler'de durdurulan seyahat firmasına ait otobüste arama yaptı. H.Y. isimli şahsın oturduğu bölümde poşet içerisinde 8 gram kubar esrar, B.D. isimli şahsın oturduğu bölümde poşet içerisinde 0.59 gram kubar esrar ele geçirildi. B.A. isimli sürücüye de 21 bin lira para cezası uygulanıp ehliyetine 5 yıl el konuldu.

RAMAZAN AYDEMİR
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