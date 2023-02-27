Üç kişiye zehir satan fırıncı yakayı ele verdi

AYDIN'DA uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen fırıncı Ramazan A. (35), polisin takibi sonucu elektrik trafosuna sakladığı uyuşturucuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Fatih mahallesinde fırıncı Ramazan A'yı uzun süre uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine takibe aldı. Şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, Ramazan A'yı gözaltına aldı. Operasyonda evde yapılan aramada elektrik trafosuna saklanmış 48 gram metamfetamin ele geçirildi.



KAZIM YÖRÜKCE