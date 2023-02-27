  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Üç kişiye zehir satan fırıncı yakayı ele verdi

Üç kişiye zehir satan fırıncı yakayı ele verdi

27.2.2023

Üç kişiye zehir satan fırıncı yakayı ele verdi
AYDIN'DA uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen fırıncı Ramazan A. (35), polisin takibi sonucu elektrik trafosuna sakladığı uyuşturucuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Fatih mahallesinde fırıncı Ramazan A'yı uzun süre uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine takibe aldı. Şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, Ramazan A'yı gözaltına aldı. Operasyonda evde yapılan aramada elektrik trafosuna saklanmış 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA