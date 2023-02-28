Afetzede çocuklara halı saha maçıyla moral

AYDIN'DA misafir edilen depremzede çocuklar, halı saha maçında keyifli anlar yaşadı. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye'nin 11 ilini sarsan depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlara psikososyal destek veren kırmızı melekler, depremden etkilenen ve Aydın'da misafir edilen çocuklar ile birlikte depremin izlerini silmek için çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, çocuklara forma ile bayrak hediye etti.

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