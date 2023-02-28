  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Afetzede çocuklara halı saha maçıyla moral

Afetzede çocuklara halı saha maçıyla moral

28.2.2023

Afetzede çocuklara halı saha maçıyla moral

AYDIN'DA misafir edilen depremzede çocuklar, halı saha maçında keyifli anlar yaşadı. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye'nin 11 ilini sarsan depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlara psikososyal destek veren kırmızı melekler, depremden etkilenen ve Aydın'da misafir edilen çocuklar ile birlikte depremin izlerini silmek için çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, çocuklara forma ile bayrak hediye etti.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA