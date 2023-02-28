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Haberler Aydın Aydın Efeler'da trafoda meydana gelen yangın korkuttu

Aydın Efeler'da trafoda meydana gelen yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir trafoda yangın çıktı. Alevlerle beraber siyah dumanlarda trafonun üstünde görünmeye başladı.Neyse ki yangın çok büyümeden söndürüldü.

İHA

28.02.2023, 09:01

Aydın Efeler’da trafoda meydana gelen yangın korkuttu
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