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Haberler Aydın Aydın'da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

Aydın'da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

Aydın'ın Efeler ilçesinde T.E. isimli şahıs sokak ortasında hırpaladığı A.Y.'yi önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından kulağına bıçak saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan adamı hastaneye kaldırırken, bıçaklı saldırgan kısa sürede yakalandı. Öte yandan, T.E.'nin 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

İHA

28.02.2023, 10:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında yere yatırdığı adamı önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı, sonra yerde acıdan kıvranmakta olan adamın kulağına bıçak sapladı. Olayın görüntüleri adeta kan dondurdu.

Aydın’da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 203. Sokak'ta meydana geldi. T.E. isimli şahıs, A.Y. isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

O anları izlemek için tıklayın!

Aydın’da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'Ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine A.Y.'nin başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Aydın’da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

31 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

O anları izlemek için tıklayın!

Aydın’da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Aydın’da kan donduran olay! Önce yaraladı sonra kulağına bıçak sapladı...

Olayda yaralanan A.Y.'nin de uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ve tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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