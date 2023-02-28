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Haberler Aydın Balkondan düştü

Balkondan düştü

28.2.2023

Balkondan düştü

AYDIN'IN Çine ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 20 yaşındaki Mustafa Karanfil, yaşamını yitirdi. Olay, Soğancılar mahallesindeki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Mustafa Karanfil, hava almak için balkonda dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yüksekten zemine düştü. Olayı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Karanfil'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde olay yerinde can verdiği belirlendi. Karanfil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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