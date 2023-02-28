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Haberler Aydın Kiracı dehşeti

Kiracı dehşeti

28.2.2023

Kiracı dehşeti

AYDIN'IN Çine ilçesinde kira yüzünden çıkan kavgada kiracı, dükkan sahibini hastanelik etti. Olay, Çine'nin Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Dükkan sahibi ve kiracı arasında kira yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada dükkan sahibi Nedim Özkaya yaralandı. Kanlar içinde kalan talihsiz adamı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Nedim Özkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan emniyet güçleri kavgaya karışan kiracıyı gözaltına aldı. Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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