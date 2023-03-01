AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki Yaylaköy Mahallesi muhtarı Erhan Yıkılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak mahalleye inşaat yasağı getirilmesini istedi.

Kuraklık nedeniyle mahallenin killi ve yumuşak topraklarında kuruma, çatlama ve yarıklar oluştuğunu söyleyen Yıkılmaz, kayma ve göçme riski olan alanlardaki yapıların fotoğraflarını paylaşarak, "Açılan yarıklardan yağışlarla suyun killi toprakların içine nüfus ederek alanda heyelan yaratabileceğinden endişe ediyoruz. Bölgenin jeolojik yapısının ve zemin etüdünün incelenmesini, olumsuz durumda söz konusu bölgeye inşaat yasağının getirilmesini ve bu bölgenin imara kapatılmasını talep ediyoruz artık buraya inşaat yapmayın yoksa çöküp gidecek" diye konuştu.

İBRAHİM UZUN