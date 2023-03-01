  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Buraya inşaat yapmayın yoksa çöküp gidecek

Buraya inşaat yapmayın yoksa çöküp gidecek

1.3.2023

Buraya inşaat yapmayın yoksa çöküp gidecek

AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki Yaylaköy Mahallesi muhtarı Erhan Yıkılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak mahalleye inşaat yasağı getirilmesini istedi.

Kuraklık nedeniyle mahallenin killi ve yumuşak topraklarında kuruma, çatlama ve yarıklar oluştuğunu söyleyen Yıkılmaz, kayma ve göçme riski olan alanlardaki yapıların fotoğraflarını paylaşarak, "Açılan yarıklardan yağışlarla suyun killi toprakların içine nüfus ederek alanda heyelan yaratabileceğinden endişe ediyoruz. Bölgenin jeolojik yapısının ve zemin etüdünün incelenmesini, olumsuz durumda söz konusu bölgeye inşaat yasağının getirilmesini ve bu bölgenin imara kapatılmasını talep ediyoruz artık buraya inşaat yapmayın yoksa çöküp gidecek" diye konuştu.

İBRAHİM UZUN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA