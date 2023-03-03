11 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

AYDIN'DA jandarma ekipleri, 11 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi yakaladı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kuşadası Papagan mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin bulunduğu yerde organizatör M.A.Z. de yakalanarak gözaltına alındı. Organizatör M.A.Z'ın sorgulamasında "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı ve 15 suç kaydının olduğu belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken organizatör hakkında adli süreç devam ediyor.

İHSAN KARATAŞ