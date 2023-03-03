500 milyonluk ‘bitcoin’ vurguncusu serbest

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Y, 'bitcoin' alım satımı ile yüksek kazanç vaadiyle bin kişiyi yaklaşık 500 milyon lira dolandırdı. Bursa'da yakalanarak tutuklanan ve bir yıldır cezaevinde olan Ahmet Y, yargılandığı davada şartlı tahliye edilirken, mağdurlar mahkemenin verdiği karara isyan etti.

ORTADAN KAYBOLDU

Aydın'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa'da yatırım danışmanlığı ofisleri açan Ahmet Y, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıttığı çeşitli mesleklerden kişileri, yüksek miktarlarda kar payı dağıtacağı vaadiyle kandırdı. Aralarında savcı, asker, polis ve memurların da olduğu mağdurlara kar payı vaadinde bulunup aldığı paralarla ortadan kaybolan Ahmet Y. bir süre sonra kayıplara karıştı. Hollanda, Bosna Hersek, Macaristan ve Ukrayna'da da müşterileri olan Ahmet Y'nin ortadan kaybolmasının ardından mağdurlar şikayette bulundu.

BURSA'DA YAKALANDI

Emniyet güçlerine bağlı bilişim uzmanları Ahmet Y'ye ait kripto cüzdanda 500 milyon lira değerinde 100 Bitcoin'in bulunduğu saptadı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemenin sonucunda Ahmet Y'nin Bursa'da saklandığı adresi tespit etti ve Ahmet Y, tutuklandı. Bir yıldır tutuklu olan Ahmet Y, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı, savunmasında mağdurlardan aldığı paraları iade edeceğini söyledi. Mahkeme heyeti, Ahmet Y'nin yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Bitcoin vurguncusu Ahmet Y.'in tahliyesinin ardından milyonlarca lirasını kaptıran mağdurlar mahkemenin verdiği karara isyan etti. Mağdurlar, "Zararımızı kim karşılayacak. Adalet bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE