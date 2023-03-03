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Haberler Aydın Aydın'da 4 araçlık zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı!

Aydın'da 4 araçlık zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı!

Aydın'ın Çine ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kontrolsüz dönüş yaptığı iddia edilen sürücü N.D. ve yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmalar sürüyor.

İHA

03.03.2023, 15:59

Aydın'ın Çine ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın’da 4 araçlık zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı!

Kaza saat 13.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu üzeri Çine Hal Kavşağı'nda meydana geldi.

Aydın’da 4 araçlık zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine ilerleyen N.D. idaresindeki 48 LC 701 plakalı otomobil, Çine Hal Kavşağı'nda kontrolsüz dönüş yaptığı iddia edilen İ.Ş. idaresindeki 09 AAU 067 plakalı otomobile çarptı.

Aydın’da 4 araçlık zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı!

Çarpmanın etkisi ile Ü.Ö. idaresindeki 07 ACH 325 ve A.T. idaresindeki 35 ATU 555 plakalı ticari araçlarda kazaya karıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın’da 4 araçlık zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı!

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.D. ile birlikte araçlarda yolcu konumunda bulunan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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