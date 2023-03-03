  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Yanan koltuğun arkasında cansız bedeni bulundu

Aydın'da korkunç olay! Yanan koltuğun arkasında cansız bedeni bulundu

Korkunç olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. 2 katlı evin bahçesinde atıl durumdaki koltuk sebebi bilinmeyen şekilde yanmaya başladı. Yükselen alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki çocuk yanarak feci şekilde can verdi.

İHA

03.03.2023, 14:11

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeni Sanayi Mahallesi 1020 sokakta meydana gelen olayda, 2 katlı bir evin bahçe kısmındaki atıl durumda bulunan koltuklar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aydın’da korkunç olay! Yanan koltuğun arkasında cansız bedeni bulundu

Durumu gören mahalle sakinleri alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı

Aydın’da korkunç olay! Yanan koltuğun arkasında cansız bedeni bulundu

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından koltukların arka kısmında bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Aydın’da korkunç olay! Yanan koltuğun arkasında cansız bedeni bulundu

Alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden çocuğun 4 yaşındaki Berkay Taş olduğu tespit edildi.

Aydın’da korkunç olay! Yanan koltuğun arkasında cansız bedeni bulundu

4 yaşındaki Berkay Taş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA