Aydın AK Parti’de A takımı belli oldu

AK Parti eski İl Başkanı Ömer Özmen'in istifası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığına atanan Gökhan Ökten, yeni yönetim kurulunu belirledi. Erdoğan'ın onaylamasının ardından Ökten başkanlığında 35 kişiden oluşan il yönetimi göreve başladı. AK Parti'yi Aydın'da birinci parti yapacaklarını dile getiren İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımızın 4 Şubat'ta ilimize yaptığı ziyaretle seçim startını verdik ancak deprem felaketi nedeniyle yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bir süre çalışmalara ara vermiştik. Bu süreçte il yönetimimizi belirledik. A Takımımız ile birlikte seçim çalışmalarına yoğun şekilde başlıyoruz. Aydın'da 4 milletvekili ile en fazla vekil sayısına sahip partiyiz. Hedefimiz partimizi birinci parti yaparak Aydın'dan en az 5 vekil çıkarmak. Aydın halkının partimize teveccühü ile bunu başaracağız" diye konuştu.

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