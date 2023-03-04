Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, 2 katlı evin arka bahçesindeki 2 koltuk, dün saat 12.30 sıralarında tutuştu. Yangını fark eden komşular, su ve kürekler ile müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Alevler, söndürülürken, koltuklar yerinden kaldırıldığında ise Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Yerde bir de çakmak görüldü.