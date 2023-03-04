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Haberler Aydın Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çakmakla oynarken tutuşan koltukların arasından çıkamayarak can veren 4 yaşındaki Berkay Taş gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

04.03.2023, 16:30

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evlerinin bahçesindeki koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Berkay Taş (4), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, 2 katlı evin arka bahçesindeki 2 koltuk, dün saat 12.30 sıralarında tutuştu. Yangını fark eden komşular, su ve kürekler ile müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Alevler, söndürülürken, koltuklar yerinden kaldırıldığında ise Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Yerde bir de çakmak görüldü.

Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Berkay'ın, evlerinin bahçesinde oynarken çakmakla koltuğu tutuşturduğu, buradan çıkamayıp, hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Berkay Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Berkay'ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak evlerinin önünde getirildi ardından Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği önüne götürüldü.

Henüz 4 yaşındaydı... Yanan koltukların arasında can veren Berkay toprağa verildi!

Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğrek Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Derneği 2'nci Başkanı Veli Karaçan ve Taş ailesinin yakınları katıldı. Ayakta durmakta zorlanan anne Gurbet Taş ve baba Gökhan Taş'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Berkay Taş'ın cenazesi, Evranlı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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