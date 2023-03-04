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Haberler Aydın Kendilerini avukat olarak tanıtıp 78 bin lira dolandırdılar

Kendilerini avukat olarak tanıtıp 78 bin lira dolandırdılar

Aydın’ın Didim ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtan 2 kişi, bir vatandaşı 78 bin lira dolandırdı. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İHA

04.03.2023, 11:55

Kendilerini avukat olarak tanıtıp 78 bin lira dolandırdılar

Aydın'ın Didim ilçesinde Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden M.Ş., A.Ş. isimli şahısların kendisini avukat olarak tanıtan ve haklarında dava açıldığını beyan ederek toplam 78 bin TL dolandırıldıklarına dair ihbarda bulunuldu. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe J.K.lığı tarafından koordineli olarak mağdurlara ait işlemler ile alakalı olarak bankalarla gerekli yazışma yapılarak 63 bin TL paranın mağdurların hesabına iadesi sağlandı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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