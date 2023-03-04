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Haberler Aydın Kuşadası'nda feci kaza! Ortalık savaş alnına döndü!

Kuşadası'nda feci kaza! Ortalık savaş alnına döndü!

Aydın'ın Kuşaası ilçesinde meydana gelen kaza, tır ile ticari aracın çarpışması üzerine gerçekleşti. Şiddetli çarpışma sonucu iki araç da savrularak yodan çıkarken, kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

04.03.2023, 15:53

Kuşadası’nda feci kaza! Ortalık savaş alnına döndü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tır ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bayraklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 R 6240 plakalı tır ile 48 AGU 261 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araçlarda gerekli kontrolleri yaparak normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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