  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen kaza, paletli iş makinasının henüz bilinmeyen bir sebepten ters dönmesi üzerine gerçekleşti. Sürücü S.K., ters dönen makinanın içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

04.03.2023, 17:25

Aydın'ın İncirliova ilesinde meydana gelen olayda ters dönen paletli iş makinesinde sıkışarak yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Olay Arzular Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki paletli iş makinesi sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Ters dönen iş makinesinde sıkışan S.K. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri S.K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi ters döndü... İçindeki sürücü sıkışarak yaralandı!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA