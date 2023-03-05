Kumbaralar iyilikle doldu

TÜRKİYE İçin İyilik Vakti' sloganıyla başlatılan yardım seferberliğine toplumun tüm kesimlerinden destek geliyor. Aydın'da Çine İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an kursunda eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı. Kur'an kursu öğreticileri Sultan Nur Avcı ve İffet Şengör rehberliğinde İlçe Müftülüğü'ne gelen minikler, kumbaralarını depremzede kardeşlerine ulaştırmak üzere İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'e teslim etti. Müftü Ofşin, miniklere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu. ■ İHSAN KARATAŞ

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