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Haberler Aydın Aydın'da hareketli gece! Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Aydın'da hareketli gece! Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, aralarında alacak meselesi olduğu bilinen M.G. ile H.D. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek harlanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.D., M.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekiplerince gözaltına alınan H.D. karakola sevk edildi.

AA

07.03.2023, 08:55

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da hareketli gece! Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak'ta aralarında alacak meselesi bulunduğu öne sürülen M.G. ile H.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.D, M.G'yi bıçakla yaraladı.

Aydın’da hareketli gece! Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın’da hareketli gece! Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Ağır yaralanan M.G, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydın’da hareketli gece! Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D, hastanedeki işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

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