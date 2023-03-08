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Haberler Aydın Bir yıl önce bıçaklanan adam bu kez kurtulamadı

Bir yıl önce bıçaklanan adam bu kez kurtulamadı

8.3.2023

Bir yıl önce bıçaklanan adam bu kez kurtulamadı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Cami tuvaletinde Mevlüt Çakır (51) ölü olarak bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Belediye Cami'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye gelen vatandaşlar kadınlar tuvaletinde yerde hareketsiz yatan biriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde şahsın Mevlüt Çakır (51) olduğu tespit edilirken, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İBRAHİM UZUN

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