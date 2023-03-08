Can kurtarırken ölen paramediğe son görev

AYDIN'IN Germencik ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi'nde görevli Hasan Kaymaz, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Buca Yıkık Kemer Camisi'ndeki cenaze törenine Kaymaz'ın kız arkadaşı Merve Acar da katıldı.
Acar, Kaymaz'ın tabutunun üzerine 2 gün önce Kaymaz ile aldıkları nişan yüzüğünü ve Kaymaz'ın görev sırasında giydiği ceketini koydu. Kaymaz'ın hayatını kaybettiği kaza sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Anıl Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.