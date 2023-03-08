  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Can kurtarırken ölen paramediğe son görev

Can kurtarırken ölen paramediğe son görev

8.3.2023

Can kurtarırken ölen paramediğe son görev

AYDIN'IN Germencik ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi'nde görevli Hasan Kaymaz, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Buca Yıkık Kemer Camisi'ndeki cenaze törenine Kaymaz'ın kız arkadaşı Merve Acar da katıldı.

Acar, Kaymaz'ın tabutunun üzerine 2 gün önce Kaymaz ile aldıkları nişan yüzüğünü ve Kaymaz'ın görev sırasında giydiği ceketini koydu. Kaymaz'ın hayatını kaybettiği kaza sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Anıl Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA