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Haberler Aydın Ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen Kuşadası'nda kurtarıldı!

Ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen Kuşadası'nda kurtarıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Lastik bot içinde bulunan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer bir yandan, Didim'de 33 düzensiz göçmen yakalanaral İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İHA

08.03.2023, 09:56

Ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen Kuşadası’nda kurtarıldı!
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, Didim'de ise 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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