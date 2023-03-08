Ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen Kuşadası’nda kurtarıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, Didim'de ise 33 düzensiz göçmen yakalandı.



Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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